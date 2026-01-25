BBWAAによる夕食会がニューヨークで開催されたまた一人、大物が新天地に移った。米「ニューヨーク・ポスト」紙のジョン・ヘイマン記者は24日（日本時間25日）、メッツが通算440セーブのクレイグ・キンブレル投手とマイナー契約を結んだと報じた。米ファンからは「メッツ最大の補強だ」「これは驚きだ」とどよめきが広がっている。37歳のキンブレルは昨季、ブレーブスとアストロズでプレー。14登板で防御率2.25、奪三振率12.75