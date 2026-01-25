コンセプトは「力を送り、力を受け取る」双方向のデザインDeNAは25日、2026年シーズンから着用する新たなビジターユニホームのデザインを発表した。コンセプトに「力を送り、力を受け取る」を掲げ、ファンと選手が双方向で繋がる仕組みをデザインに落とし込んでいる。今回のデザインは「応援とは力であり、エネルギーである」という発想から、力のベクトルを水色の矢印モチーフで表現した。ファンの着用する「POWER SEND ユニ