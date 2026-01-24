トップスが大谷とルースの直筆サインカードを公開時空を越えて実現した“スター共演”が話題を呼んでいる。米大手ベースボールカード会社「Topps（トップス）」は、大谷翔平とベーブ・ルースの限定カードを公開。2人の直筆サインが入った“お宝”に「なんだって……これはクレイジーだ」と、興奮するファンが続出している。トップス社が20日（日本時間21日）に公式X（旧ツイッター）で公開したのは、エンゼルス時代の大谷と“