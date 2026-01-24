トップスが大谷とルースの直筆サインカードを公開

時空を越えて実現した“スター共演”が話題を呼んでいる。米大手ベースボールカード会社「Topps（トップス）」は、大谷翔平とベーブ・ルースの限定カードを公開。2人の直筆サインが入った“お宝”に「なんだって……これはクレイジーだ」と、興奮するファンが続出している。

トップス社が20日（日本時間21日）に公式X（旧ツイッター）で公開したのは、エンゼルス時代の大谷と“野球の神様”ルースが1枚のカードに並び立った貴重アイテム。左に大谷、右にルースの写真を配置し、中央に2人の直筆サインが描かれたデザインとなっている。写真にはお互い、投手シーンが使われている。

「世代の史上最高」とトップス社が投稿で断言するほど、他に類を見ないほどの価値ある逸品。Xのテキストには「歴史上でも最高クラスの、唯一無二なデュアル・オートグラフス（2人の人物の直筆サインが1つのアイテムに入っていること）にショウヘイ・オオタニとベーブ・ルース」とも綴られており、世界で1枚だけのお宝カードとなっている。

突如公開された“最強の2人”の共演にファンも反応。SNSには「すでに誰かこれを引き当てたのか？」「500万ドル（約7億7800万円）？」「もしオークションに出たら、いくらになるんだろ？」「神のカードやんけw」「尋常じゃない。オオタニとルースが1つのカードに載っているなんて、野球のタイムトラベリングをしているみたい」などの反響が寄せられていた。（Full-Count編集部）