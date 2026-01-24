食楽web ●石川県小松市に訪れたらぜひ立ち寄りたい名店2選。料亭文化を感じる女将のいるお店で地元ならではの旬の味覚を楽しみませんか？ 加賀百万石といわれた石川県小松市。北前船の寄港地の港町として栄え、新鮮な海の幸を生かした旬の「会席料理」を、お酒と共に楽しむ料亭文化が今も根付いています。昨今では料亭や料理店の女将、若女将で結成された「小珠の和」が、そんな食と文化を後世に残そうとさまざまな活動をしてい