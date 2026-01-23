1月上旬、気温が5度を下回る寒さのなか、ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであとXX日-』（日本テレビ系）の撮影がおこなわれていた。「夜8時ごろ、藤木直人さんが篠原涼子さんに話しかけるシーンを撮影してました。住宅街のかなり狭い路地での撮影だったため、近隣住民が映り込まないよう、スタッフが目を光らせていました。篠原さんは、黒いコートにグレーのマフラーを身に着けて、白い息を見せていましたが、そんな寒