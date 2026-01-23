食楽web 那覇空港から車で約15分。瀬長島にあるリゾート型商業施設「瀬長島ウミカジテラス」には、カフェやショップなど約47店舗が集い、沖縄グルメやスイーツ、雑貨まで一度に楽しめる、旅の途中に立ち寄りたい人気スポットです。 沖縄らしい美しい海が広がります そんなウミカジテラスで、カフェタイムに訪れたのが、サーターアンダギー専門店『De：』（デコロン）です。 店頭に並ぶのは