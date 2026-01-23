球団公式カメラマンのジョン・スーフー氏がSNSを更新公開された2ショットが話題を集めている。ドジャースの球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が22日（日本時間23日）、自身のインスタグラムを更新。ドジャースの大谷翔平投手と、新たにチームに加わったカイル・タッカー外野手の写真を投稿した。スーフー氏は「スーフーのスクラップブック“タックとショー”」とテキストを添えて、ドジャースのユニホームを着たタッカー