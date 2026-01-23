関メディ・井戸伸年総監督が解説…“後ろ足体重”を直すバックステップドリル一生懸命振っているのに打球が伸びない、スイングスピードが上がらない。その原因は、力の伝え方にあるのかもしれない。阪神・今朝丸裕喜投手らを輩出し、中学硬式野球の強豪として知られる「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、加速するスイングを習得するために「バックステップ」を取り入れたドリルを推奨している。井戸総監督による