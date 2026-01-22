ケンタッキーフライドチキン（KFC）は1月29日から、全国の店舗で「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを実施する。通常1ピース290円（税込）の「カーネルクリスピー」が、期間中は1ピース140円で購入可能。購入本数の制限はなく、何ピースでも半額となる。キャンペーン期間は2月11日までの2週間限定だ。【画像】「カーネルクリスピー」で作る親子丼 など「カーネルクリスピー」は、日本で開発されたKFCのオリジナル商品