チャンピオンシップ（英実質2部）第28節、ハル・シティとプレストン・ノースエンドの試合は0-3でアウェイのハルが勝利した。この試合で、試合終了直前に揉め事が起き、プレストンFWミルティン・オスマジッチは相手選手に対する頭突きでレッドカードを受け退場している。英『Daily Mail』は、オスマジッチを「イングランドでもっとも行儀の悪い選手」と呼んだ。オスマジッチは2024年10月のブラックバーン戦でオーウェン・ベックに噛