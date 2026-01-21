ジョーンズ氏は楽天の日本一に貢献「毎日試合に出て、毎日を楽しむことができた」米野球殿堂は20日（日本時間21日）、全米野球記者協会（BBWAA）の記者投票で決まる2026年の殿堂入り表彰を発表し、通算434本塁打、ゴールドグラブ賞10度を誇り、楽天でもプレーしたアンドリュー・ジョーンズ氏を選出した。報道陣のオンライン取材では2013、2014年に所属した楽天への思いを口にした。ヤンキース時代の2012年は94試合出場で打率.1