EU（ヨーロッパ連合）の委員長は20日、アメリカが領有を主張するグリーンランドについて、「主権や領土は交渉の余地はない」と強調しました。EUのフォンデアライエン委員長は20日、スイスで行われているダボス会議で演説しました。その中で、デンマーク自治領グリーンランドとの「完全な連帯」を表明し、主権や領土を巡る問題について「交渉の余地はない」と強い姿勢を示しました。一方、トランプ大統領がグリーンランド領有に反対