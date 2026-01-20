¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼4¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÉÔ»²²Ã¤Ë3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÁá¤¯¤â°Å±À¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼2¿Í¤ÎWBC·ç¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤­¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹»±²¼¤Î¼ã¼êÍ­Ë¾³ôJJ¡¦¥¦¥§¥¶¡¼¥Û¥ë¥ÈÆâÌî¼ê¤Ë¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÆüËÜ¤Ë10Ç¯°Ê¾å¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤Î»þÅÀ¤Ç¼õÆñ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥«¡¼¥¸¥Ê