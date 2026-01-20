´Ú¹ñÂåÉ½¡¢WBCÁ°¤Ë¡ÈÉé¤ÎÏ¢º¿¡É¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ·ç¾ì¤ËÂ³¤¡ÄÄ¶ÍË¾³ô¤âÌµÇ°¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤È¤·¤ÆÉÔ½½Ê¬¡×
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼4¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÉÔ»²²Ã¤Ë
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÁá¤¯¤â°Å±À¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼2¿Í¤ÎWBC·ç¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹»±²¼¤Î¼ã¼êÍË¾³ôJJ¡¦¥¦¥§¥¶¡¼¥Û¥ë¥ÈÆâÌî¼ê¤Ë¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÆüËÜ¤Ë10Ç¯°Ê¾å¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤Î»þÅÀ¤Ç¼õÆñ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLitehouse Media¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢JJ¡¦¥¦¥§¥¶¡¼¥Û¥ë¥È¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂåÉ½»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤ÏÄ¾·Ï¤Î¿Æ¤¬»ÔÌ±¸¢¡Ê±Ê½»»ñ³Ê¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁÄÊì¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ì¡Ê´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÎWBC½Ð¾ì¡Ë¤ÏËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£ÁÄÊì¤â¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢ÁÄÊì¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌµÇ°¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥¶¡¼¥Û¥ë¥È¤Ï2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ7°Ì¡Ë¤Ç¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Æþ¤ê¤·¤¿23ºÐ¡£Í··â¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤ê¡¢º£µ¨¤Ï»±²¼2A¡¢3A¤Ç·×109»î¹ç½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.306¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÂÇÅÀ¡¢OPS.931¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏµåÃÄ1°Ì¡¢Á´ÂÎ5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÄÉã¤¬ºß´ÚÊÆ·³¡¢ÁÄÊì¤¬´Ú¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦·ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¬Äê¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ËÉé½ý¤ÎÏ¢º¿¤¬Â³¤¯¡£Á°²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ï¥ª¥Õ¤Ë±¦Â¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢WBC½Ð¾ì¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È4Ç¯1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯7100Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥óÆâÌî¼ê¤â¡¢ÏÆÊ¢Éé½ý¤Ë¤è¤êWBCÉÔ»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Èá±¿¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢²áµî¤Ë2ÅÙ¤ÎWBC½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óÆâÌî¼ê¤â¡¢É¹¤Ç³ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë±¦¼êÃæ»Ø¤òÉé½ý¤·¡¢¼ê½Ñ¤Î·ë²Ì¡¢Á´¼£4¤«·î¤«¤é5¤«·î¤È¤ß¤é¤ì¡¢WBC·ç¾ì¤¬·èÄê¤È¤¤¤¦ÈáÊó¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï2015Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î½à·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤«¤é¡¢10Ï¢ÇÔ¡£ºòÇ¯11·î¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢11Ï¢ÇÔ¤Ï²óÈò¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Îº¹¤Ï¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£20Ç¯Á°¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¡Ö¸þ¤³¤¦30Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ÎÆ®»Ö¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ÇÆü´ÚÀï¤Î·ãÆ®¤ÏËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢Î¾¹ñ¤Î¼ÂÎÏº¹¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë