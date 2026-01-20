今季は「ホームランウイング」設置で一気に外野が狭くなる中日の本拠地、バンテリンドームがかつてない変革の時を迎えている。外野テラス席「ホームランウイング」の設置が「結構狭くなるなぁ」などと大きな話題を呼ぶ中、ファンの間ではもう一つの“激変”に驚きが走っている。今回の改修では、両翼100メートル、中堅122メートルに変更はないが、左中間と右中間の最深部までの距離が現行の116メートルから一気に110メートルま