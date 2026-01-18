きょうは北海道や東北地方で雪が降りますが、次第に降り方は弱まる見込みです。太平洋側などは広く晴れて、空気の乾燥が続きます。予想最高気温は北日本は平年並みでこの時季らしい寒さですが、東日本と西日本は平年より高く、３月並みの桜が咲く頃のような暖かさとなりそうです。あすは東北地方などで、次第に雪や雨が強まる予想です。火曜日以降は今シーズン最強、最長寒波の影響で、全国的に大雪や猛吹雪が続くおそれがあります