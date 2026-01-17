大谷の10年7億ドル契約の97％が後払いカブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手が15日（日本時間16日）、ドジャースと4年2億4000万ドル（約381億円）で合意したと、複数の米メディアが報じた。超巨額契約が話題を集める中、大谷翔平投手の“格安ぶり”に米ファンも注目している。タッカーは長期契約を望んでいるとされたが、ドジャースは短期でまとめた。年平均6000万ドル（約94億円）は大谷に次ぐ歴代2位。また、2027