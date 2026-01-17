J2藤枝は16日、鹿児島で春季キャンプをスタートした。槙野智章新監督（38）の下、藤枝でハードな練習によって進めてきたチームづくりは、キャンプからより競争の色濃くなるフェーズに突入。早速、きょう17日の2日目から連戦でトレーニングマッチを行うなど、厳しく、濃密な10日間がスタートする。槙野新監督の「厳しく、楽しく、やりましょう！」という声かけで始まった初日は、ボール回しなど軽めの調整。空路移動もあって、