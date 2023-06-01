「明治安田J2J3百年構想リーグ」の第6節が行われ、西A組のJ2新潟は敵地で奈良と対戦し、スコアレスで突入したPK戦の末に4―2で勝利した。90分間ではシュート0本に終わったが、2人が失敗した相手に対し、4人全員が確実に決めてPK勝ちによる勝ち点2を積み重ねた。順位は暫定3位。次節は20日で、ホームで富山と対戦する。絶対に連敗はしない。勝利への執念と、敵地に足を運んだ約1100人のサポーターの後押しを受け、PK戦を制し