ウィットJr.→ジャッジ→シュワーバーの上位打線も？野球米国代表は15日（日本時間16日）、元ドジャースのクレイトン・カーショー投手とカブスと5年1億7500万ドル（約275億円）で合意したアレックス・ブレグマン内野手が3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場すると発表した。すでに超豪華メンバーだったが、さらに強化された形となり「勝てる気しない」「終わったわ……」と日本のファンも衝撃を隠せない。