¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×È¯É½ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤«¤éËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ÖTop 100 Right Now¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë¤Ï61¡Á80°Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬77°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï2021Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯8500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó134²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£2Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤Ë½é¤Î20ËÜÎÝÂÇ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ï21È¯¡¢ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿32ËÜÎÝÂÇ¡õ103ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖTop 100 Right Now