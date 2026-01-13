節約しているはずなのにお金が残らない人は、時間の使い方にあるかもしれません。1日の行動をノートで見える化すると、ムダな買い物が減って支出のコントロールがしやすくなります。今回は、このノート習慣を実践したことで、6年で1000万円の貯蓄を達成したインフルエンサー・くぅちゃんからお金に愛されるコツを教えてもらいました。「時間軸ノート」の導入でムダな支出をカット！6年で1000万円の貯蓄を達成したインフルエンサー