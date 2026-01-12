コペックがFAも新天地は決まらず「タイミングの悪いケガ続きの1年」2026年になり、2月の“球春到来”まで1か月に迫った。そんな中、メジャーリーグのFA市場では未だ契約が決まっていない大物も多い。そんな中、MLB公式サイトは「思っている以上に優秀かもしれないフリーエージェント5人」としてドジャースからFAになったマイケル・コペック投手の名前を挙げた。コペックは2024年途中にホワイトソックスから加入。同年は守護神