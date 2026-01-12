二十歳の門出を祝う式典が1月11日、阿南市で行われ、若者たちが決意を新たにしました。式典は午前と午後、2回に分けて行われ、阿南市で2025年度、二十歳を迎える若者あわせて543人が出席しました。阿南市の岩佐義弘市長が「皆様の未来が輝かしいものとなることを願っています」と激励の言葉を贈ったのに対し、若者を代表して藤田鋼矢さんが二十歳の誓いを述べました。（藤田鋼矢さん）「二十歳となった私たちが、この街の未来を作