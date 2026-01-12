寒い日が続くと、自然と温かな料理や甘いものに手が伸びるものです。家族や友人と分け合う時間をより楽しくしてくれるのが、土地の魅力が詰まったお土産。広島県ならではの味わいは、冬の団らんにほどよい華やぎを添えてくれます。All About ニュース編集部は2025年12月25〜26日、全国10〜70代の男女250人を対象に「広島県のお土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、自分用に買いたい「広島県の150