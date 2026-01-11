くしゃみをした拍子に尿もれをしたり、陰部がデリケートになっておりものシートでかぶれたり、パートナーとの性生活について悩みが増えたり…。こうしたデリケートゾーンの悩みが増えるのも更年期以降です。今回はなかなか相談しにくいデリケートゾーンの不快な症状について、産婦人科医の粒来 拓（つぶらい・たく）先生にお話を伺いました。更年期はデリケートゾーンが乾きやすく、トラブルが増加更年期の女性のQOL(生活の質)を大