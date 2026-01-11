くしゃみをした拍子に尿もれをしたり、陰部がデリケートになっておりものシートでかぶれたり、パートナーとの性生活について悩みが増えたり…。こうしたデリケートゾーンの悩みが増えるのも更年期以降です。今回はなかなか相談しにくいデリケートゾーンの不快な症状について、産婦人科医の粒来 拓（つぶらい・たく）先生にお話を伺いました。

更年期はデリケートゾーンが乾きやすく、トラブルが増加

更年期の女性のQOL(生活の質)を大きく左右するのが、デリケートゾーンの悩みです。女性ホルモンのエストロゲンには、粘膜や肌のうるおいを保つ働きがありますが、更年期になり分泌が減ると、腟や外陰部の乾燥によるかゆみや灼熱感、性交痛などの症状が現れやすくなります。

近年、こうした更年期に起こるデリケートゾーンの不調は「GSM（Genitourinary Syndrome of Menopause／閉経関連泌尿生殖器症候群）」と呼ばれるようになりました。

婦人科で相談が多い「GSM」は、腟周りの悩み

婦人科でよく相談される腟周りの悩みは、以下のようなものがあります。

●萎縮性膣炎

萎縮性膣炎は、腟の粘膜がしぼんで乾燥しやすくなることで起こります。腟粘膜のうるおいや弾力を保つ役割があるエストロゲンが減少することで、ジンジンとした灼熱感やかゆみが出やすく、以下のような症状がみられます。

・おりものや腟のにおいの変化

そもそもおりものには腟内の雑菌を寄せつけない自浄作用がありますが、女性ホルモンの減少により分泌液が減ると、腟内のpH(ピーエイチ／ペーハー)バランスが崩れ、細菌が増えてにおいがきつくなることもあります。なお、婦人科では、おりもののにおいや色に異常がある場合は培養検査で感染症を確認しますが、感染症が認められない場合は、萎縮性膣炎による変化と考えます。

・性交痛

腟の分泌液が十分ではないことから、性交時に摩擦が起こり、痛みや出血が見られることがあります。夫婦生活に深刻な影響を与えることもあり、潜在的に悩んでいる人も少なくありません。

・外陰部の痛み、かゆみ、出血

加齢により、これまでふっくらとしていた外陰部がやせてくるため、イスに座っただけでもダメージを受けやすくなります。摩擦による痛みのほか、粘膜も薄くなることで出血しやすくなります。

萎縮性膣炎は、女性ホルモンがほとんど分泌されなくなる閉経後から増える症状です。なかでも外陰部の痛み、かゆみ、出血は、高齢になっても見られます。治療法には、ホルモン補充療法（HRT）、腟レーザー治療のほか、エストロゲンやステロイド剤を含んだ軟膏の塗布などがあります。

なかでも近年注目されているのが「モナリザタッチ」と呼ばれる腟レーザー治療です。イタリアで開発されたこの治療法は、CO2フラクショナルレーザーを腟壁や外陰部に照射することで腟の粘膜細胞の活性化を促し、萎縮した部分をふっくらさせて不快な症状を緩和します。

自由診療のため費用は高額ですが、エストロゲンなどを投与するホルモン療法と違い、乳がんに罹患した人でもできるのが特徴です。とくに性交痛に悩む方、ホルモン剤の投与が難しい方に選ばれています。

●骨盤臓器脱

閉経後、女性ホルモンのエストロゲンがほとんど分泌されなくなると増えてくるのが「骨盤臓器脱」です。エストロゲンの減少により卵巣や子宮、腟が萎縮し、さらに臓器を下支えする骨盤底筋が弱くなることで、臓器が腟に落ちてくるようになる、以前は「子宮脱」と呼ばれていた症状です。

とくにはみ出しやすいのが腟のそばにある膀胱です。腟と膀胱はとても近い位置にあるため、腟が萎縮して弱くなると腟壁の方に膀胱が飛び出して、こぶ状に下がります。これを「膀胱瘤（ぼうこうりゅう）」といい、頻尿の原因になります。

また、腟壁が弱くなり直腸も下がる「直腸瘤（ちょくちょうりゅう）」もあり、こちらは便秘の原因になります。

対策には、骨盤底筋を鍛えるトレーニングや、膣にペッサリーという器具を腟内に挿入するなどの方法があります。症状が重い場合は手術をすすめることもあります。

膣トラブル、尿もれをケアしてQOLを向上

GSMには、更年期に増える尿もれや頻尿も含まれます。主な原因は、骨盤底筋の衰えです。女性ホルモンのエストロゲンが低下により、骨盤底にハンモック状に広がる骨盤底筋が衰えてきて尿もれが起こりやすくなります。さらに、骨盤臓器脱によって膀胱が下がることも、尿もれや頻尿の原因です。

骨盤底筋は妊娠や出産時に大きくダメージを受けるため、出産経験がある人ほど骨盤底筋が弱くなりやすい傾向があります。骨盤底筋が弱ると、咳やくしゃみ、ジャンプなどで腹圧がかかるだけで尿がもれする「腹圧性尿失禁」が起こりやすくなります。

そして、尿失禁に悩むと、多くの人は対策として頻繁にトイレに行くようになりますが、これも尿もれを助長する原因になります。膀胱は風船のような弾力のある臓器ですが、頻繁に排尿すると膀胱が十分に膨らまなくなり、やがてその弾力性を失ってしまいます。こうして起きてくるのが「切迫性尿失禁（過活動膀胱）」です。

以上のことから更年期頃から女性は「腹圧性尿失禁」と「切迫性尿失禁」に悩まされる方がとても増えるのです。対策には、骨盤底筋を鍛えるトレーニングをする、おしっこを我慢して膀胱の容量を回復させる膨張訓練などがあります。

なお、尿もれや頻尿の専門は泌尿器科です。症状が進むと外出がままならないなど、QOL（生活の質）が下がる可能性があります。最近では女性専門の女性泌尿器科も増えていますので、恥ずかしがらずに早めに受診をおすすめします。

※ 更年期の症状の感じ方、対処法は人それぞれ異なります。ご自身の体調に不安がある場合は、早めに医療機関を受診してください