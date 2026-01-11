ジョン・ヘイマン記者らが報じたレッドソックスからFAとなっていたアレックス・ブレグマン内野手がカブスと契約を結んだと10日（日本時間11日）、ジョン・ヘイマン記者らが報じた。米放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者によると、契約は5年1億7500万ドル（約274億円）になるという。オフのFA市場で注目された大物が動き出し、カイル・タッカー外野手やボー・ビシェット内野手らの去就にも注目が集まる。（Full-Count編集部