高市早苗総理の台湾有事を巡る国会答弁を理由として、中国商務省は1月6日に、日本向けの軍民両用（デュアルユース）品目の輸出規制強化を発表した。ハイテク製品の製造に不可欠なレアアース（希土類）関連製品の日本向け輸出を巡り、輸出許可審査の厳格化がされるとの見方も出ており、産業界には不安が広がる。米国によるベネズエラ攻撃をはじめ、不安定化する国際情勢に、高市総理はどのように向き合うのか。 【画像