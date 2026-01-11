歌舞伎役者の松本白鸚が、体調不良のため歌舞伎座「壽 初春大歌舞伎」の夜の部「女殺油地獄」を25日の千秋楽まで休演することが明らかになった。公演は1月2日より始まったが、松本は体調不良のため6日から公演を休演していた。【写真】若かりし頃の松本幸四郎（現・白鸚）と娘の松たか子脳梗塞から“復帰”した95歳の二代目市川寿猿「松本さんは、前名の九代目松本幸四郎の名が知られています。歌舞伎役者ばかりでなく、ミュージ