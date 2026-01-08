中国科学院地質・地球物理研究所は1月8日、火星探査車・祝融号が取得した高周波レーダーのデータを分析した結果、火星の表層には約7億5000万年前まで顕著な水の活動が存在していたことを発見したと発表しました。これにより、火星に水が存在した歴史が数億年長くなり、火星の気候進化や地質過程、潜在的な生命居住可能性を再認識するための新たな証拠が提供されました。中国科学院宇宙応用センターによると、2025年に中国宇宙ステ