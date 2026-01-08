珍しくなかった外国船ペリーの黒船来航は、日本史では未曾有の衝撃的な出来事と語られることが多いです。しかし、江戸の庶民にとって、あれは突然の出来事ではなく、長い外国船との付き合いの延長線上で起きたことでした。そもそも18世紀の日本では、外国船の来航は珍しくはなかったのです。新井白石は、財政支出削減策として正徳の治と呼ばれる政治改革を行い、長崎での貿易を制限しました。新井白石像しかし現実的ではない制限策