ついに始まった2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。同じ時代を生き、同じ貧しさから這い上がり、天下を獲った豊臣秀吉（池松 壮亮）と、豊臣秀長の兄弟（仲野大河）。けれども、二人が若き日に経験し人生に影響を与えた “初恋”は、まったく異なる結末を迎えます。弟・秀長の初恋の人、直（なお／白石聖）。その恋は穏やかに芽生え、ずっと続くかと思われたものの、結ばれることなく静かに消えていくようです。一方、兄・秀吉の