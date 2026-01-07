メガハウスから、世界的にも有名な江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎の作品がデザインされたルービックキューブ、「ルービックキューブジャポネスク 葛飾北斎 富嶽三十六景」が新発売。本商品は、世界中で長年にわたって親しまれてきたルービックキューブに日本のデザインを融合させたシリーズ「ルービックキューブジャポネスク」の新作として登場。葛飾北斎による名作「富嶽三十六景」から厳選した6枚を美麗なデジタルプリントで6面に