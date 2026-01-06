がん闘病中だった同僚の母親へ大谷が多額の支援「信じられない話だ」ドジャース・大谷翔平投手の人格者ぶりが再び注目されている。2024年にチームメートだったガス・バーランド投手の母親ががん治療中だと知って多額の支援。デーブ・ロバーツ監督が明かしたエピソードは話題になっている。2024年のスプリングトレーニングで、バーランドが「母親ががんと闘っている」と告白。大谷の動きは早かった。「ショウヘイは誰にも言わず