前ロッテコーチ・大塚明氏が解説する“正しいインパクトの形”打撃でのインパクトの瞬間、両腕の形はどうなっているだろうか。体の前方、投手寄りで「両腕が伸びきった状態」だと答える人が多いが、それは誤った認識だ。ロッテで16年間コーチを務めた大塚明氏が、正しいインパクトの形を解説した。「バッティングで最初に気をつけるのは、インパクトの形です。子どもだけでなく、大人の方にも『インパクトの形をしてください』と