憧れのポルシェが300万円以下で手に入る？トヨタ「GR86」は、「コストパフォーマンスに優れたスポーツカー」と評されることの多いモデルです。その新車価格（消費税込）は、エントリーグレードの「RC」で293万6000円となっています。しかし、中古車市場まで視野を広げると、これより安い金額でどのような選択肢があるのでしょうか。今回は、かつては高嶺の花とされた高級外車のポルシェの中から、今こそ狙い目のモデルをピック