リーグワーストのチーム打率＆総得点アップへ発表「打破（だは）」西武は5日、埼玉県所沢市内の球団事務所で2026年シーズンのチームスローガン「打破（だは）」を発表した。そこには、就任2年目を迎えた西口文也監督の得点力アップへの痛切な思いが込められている。「昨シーズンは“守り勝つ野球”を掲げて戦いましたが、やっぱり守るだけじゃ勝てない、打てなきゃ勝てないことがわかりましたので、今年は打ってほしいという意味