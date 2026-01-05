大分B-リングスが、元ソフトバンクとDeNAの笠谷俊介の獲得を発表独立の九州アジアリーグに所属する大分B-リングスは5日、昨季限りでDeNAを戦力外となった笠谷俊介投手の獲得を発表した。ソフトバンク、DeNAで計74試合に登板した28歳左腕は、幼少期から高校時代までを過ごした大分の地で再スタートを切る。球団は「豊富な経験を持つ笠谷選手を迎え、新体制のもと、さらなるチーム力向上を目指してまいります。今後の活躍にぜひ