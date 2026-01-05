東京の豊洲市場で新春恒例の初せりがおこなわれ最高値の「一番マグロ」として青森県大間産の243キロのマグロが5億1030万円で競り落とされました。これは、過去一番高かった2019年の3億3360万円を超え記録を開始した1999年以降で、史上最高値となります。「一番マグロ」は、過去5年連続ですし店などを経営する「ONODERA GROUP」と仲卸業者「やま幸」が共同で競り落としていましたが、今年の「一番マグロ」は6年ぶりにすしざんまいを