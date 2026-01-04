近年、「金」の価格が高騰しています。地政学リスクの高まりや円安などが高騰の要因とされており、「安定した資産を築くために金を購入したい」「今から購入するのは遅い？」などと思う人は少なくないと思います。これから金を購入しても問題はないのでしょうか。金の購入時や購入後に損をしないために守るべき鉄則について、さまざまなテレビ番組に出演するファイナンシャルプランナー（FP）の水野崇さんに聞きました。【要注意