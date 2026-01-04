「Bet MGM」が選出したベストアスリートスポーツブックメーカー「Bet MGM」は1日（日本時間2日）、公式X（旧ツイッター）で2025年のベストアスリートを発表した。世界中のスポーツ選手のなかから1位に選ばれたのはドジャース・大谷翔平投手。アスリートの“頂点”に立った大谷に「あり得ないバグ的な事象」「価値観が大きく変わった」とファンの称賛が続いている。2026年になっても大谷の“1位”獲得ラッシュは終わりそうにな