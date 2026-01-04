笹川がファーム2冠王、イヒネも大きな成長2025年のソフトバンクは小久保裕紀監督のもと、2年連続のリーグ優勝、5年ぶりの日本一を果たした。連覇を目指す2026年シーズン、既存戦力の層は厚いが新戦力の台頭は不可欠だ。今回は独自に選出した「プロスペクト」5人を紹介する。5位に選んだのは2024年ドラフト5位・石見颯真内野手。ウエスタン・リーグで43試合に出場し、打率.264、8打点。春季キャンプではA組でのプレーを経験する