2022年に自己最高のCY賞投票4位ドジャース・大谷翔平投手は昨年6月に投手復帰を果たし、2026年シーズンは開幕から二刀流としてのフル稼働が期待される。米放送局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者は、大谷がサイ・ヤング賞を獲得すると予想している。同局は2日（日本時間3日）、今シーズン起こるであろう様々な予想をまとめた記事を寄稿した。ゴンザレス記者は「ショウヘイ・オオタニがナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞す