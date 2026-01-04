「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が3日までにX（旧ツイッター）を更新。「結婚」をめぐり、私見をつづった。ひろゆき氏は「パートナーがすぐに選べるお金持ちかイケメン以外は、孤独に生きる事にストレスを感じる人がほとんどです」と切り出した。そして「なので、圧倒的強者以外は結婚した方が不幸を感じなくて済みます。誰にも愛さてないだけなのに『おひとり様が好き』とか言ってる人はストレス溜