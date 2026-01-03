年明けは「運」を味方にする絶好のチャンス！身の回りを整えると、気持ちが前向きになり運気アップが叶うかもしれません。今回は、ヒット作を次々と生み出してきた脚本家であり、占い師としても50年のキャリアをもつ中園ミホさんに「運のいい人」の共通点を教えてもらいました。「機嫌がいい人」の周りはいい流れも、人も集まってくる『ハケンの品格』や『ドクターX』、最近では『あんぱん』など、数々のヒット作を手がけてきた