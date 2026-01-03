C大阪が公式発表、移籍期間は2026年6月末までセレッソ大阪は1月3日、DF郄橋仁胡（たかはし・にこ）がオランダ2部アルメレ・シティFCへ期限付き移籍することを正式発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなる。郄橋は2005年8月17日生まれ、スペイン出身で日本国籍を持つ20歳のディフェンダー。FCバルセロナの下部組織出身で、U-18からU-19までバルセロナで経験を積み、2024年にセレッソ大阪に加入した。昨季はJ1