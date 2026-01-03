2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ¾Éð¤Ç²á¤´¤·¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤Î°ÜÀÒÀè¤¬·èÄê¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤«¤é¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î°ÜÀÒÀè·èÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¿ÍÌÜ¤Î·èÄê¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡£ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯11·î8Æü¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±22Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¹ç°Õ¤Ê¤¯±ÛÇ¯¡£Ç¯ÌÀ¤±Âè°ì¹æ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê