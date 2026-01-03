爆笑問題太田光（60）が3日、NHK「新春生放送！東西笑いの殿堂2026」に生出演。進行についてさまざまな意見が起きている昨年末の紅白歌合戦をイジるなど大暴れした。冒頭、太田は出てくるなり「あけおめことよろ！べらぼう！」「今年も笑わせて笑わせて笑わせてまいります」と絶叫しスタジオを自分のペースに。田中裕二も自己紹介し、振袖姿で出演した浅田春奈アナウンサー（29）もあいさつした。太田はすかさず「浅田さんはね、和